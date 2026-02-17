Експорт власної зброї: куди Україна продає надлишки після поставок ЗСУ

У часи війни, коли Україна потребує стабільного забезпечення зброєю, експорт власного виробництва теж можливий. Однак головною умовою залишається повне закриття потреб української армії.

Куди експортують українську зброю?

Про те, як відбувається продаж озброєння і за яких умов, розповів для Укрінформу Ігор Федірко.

Так, виконавчий директор Української ради зброярів розповів, що компанії, які виробляють зброю спочатку зобов'язані закрити потреби ЗСУ. Після того – вони можуть здійснювати експорт. Однак йдеться лише про країни, із якими укладені безпекові угоди та лише про надлишок виробленої зброї. Українська армія від такого рішення не матиме дефіциту.

Важливо! Нині Україна має 28 безпекових угод, зокрема з країнами Групи семи та Європейським Союзом.

Федірко зазначив, що основний напрямок такої співпраці – країни Балтії, Північна Європа, Німеччина, Велика Британія. А попри те, що українські виробники мають зв'язки з Близьким Сходом, на офіційному рівні про співпрацю поки не йдеться.

Водночас зброяр додає, що спільна робота українських компаній разом з іноземними була б результативною, адже це про:

подвоєння виробництва;

вихід на нові ринки;

отримання інвестицій;

розвиток власних технологій;

інтеграція в європейську оборону.

Що ще відомо про українську зброю?

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в етері День.LIVE, що більша частина зброї, яка летить по росіянах, – українського виробництва.

Кім додав, що Україна залежна від іноземних постачань ракет ППО, однак має потенціал для нарощення українського виробництва зброї.

Треба знайти баланс бюджету для того, щоб фінансувати заслужено військових і при цьому не втратити у виробництві зброї,

– зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Водночас він акцентував, що є проблема оплати праці військових. У Росії, наприклад, їм платять більше, тому люди і йдуть на війну.

Яка результативність української зброї?

Нещодавно повідомлялося, що українська ракета "Фламінго" з дальнім ураженням "відпрацьовує" по російських військових об'єктах. Зокрема вражає склади з боєприпасами та ракетами.

Також ЗСУ вразили арсенали ГРАУ в Котлубані, на що в України не було західної зброї відповідної дальності. Тож йдеться про власне виробництво та масштабування проєктів далекобійної зброї.