Експорт українського зерна: які об'єми сировини транспортуються через новий коридор

Попри постійні обстріли та складну геополітичну ситуацію, Україна продовжує експорт зерна. Триває і відновлення аграрного сектору.

Яка ефективність нового коридору

Росіяни намагалися не допустити експорту українського зерна за кордон. Для цього вони спочатку саботували зернову угоду, а згодом обстрілювали українські порти та сховища. Своєю чергою Військово-морські сили ЗСУ створили новий морський коридор.

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Олександр Кубраков Віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 мільйона тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи зернової ініціативи.

З 33,8 мільйона тонн 23,1 мільйона тонн – це продукція українських аграріїв. Загалом зерно експортували до 40 країн. Із портів Великої Одеси відправилося близько 1,14 тисячі суден.

Як працює новий коридор

За рік дії зернової ініціативи експорт українського зерна становив 33 мільйони тонн сільськогосподарської продукції.

Військово-морські сили ЗСУ створили коридор ще у серпні 2023 року. У лютому цього року кількість експортованого зерна за місяць сягнула рекордних масштабів. Лютневий показник становив 8 мільйонів тонн, із них 5,2 мільйона тонн – продукція від українських аграріїв.

Кубраков уточнив, що обсяги експорту зростають. Згодом вони можуть досягти довоєнних показників.