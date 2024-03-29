Какова эффективность нового коридора

Россияне пытались не допустить экспорт украинского зерна за границу. Для этого они сначала саботировали "зерновую сделку", а затем обстреливали украинские порты и хранилища. В свою очередь, Военно-морские силы ВСУ создали новый морской коридор.

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Александр Кубраков Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины За семь месяцев украинским коридором было экспортировано 33,8 миллиона тонн товаров. Это превышает объем экспорта за год работы "зерновой инициативы".

С 33,8 миллиона тонн – 23,1 миллиона тонн, это продукция украинских аграриев. В целом зерно экспортировали в 40 стран. Из портов Большой Одессы отправилось около 1,14 тысячи судов.

Напомним! За год действия "зерновой инициативы" экспорт украинского зерна составил 33 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.

Как работает новый коридор

Военно-морские силы ВСУ создали коридор еще в августе 2023 года. В феврале этого года количество экспортированного зерна за месяц достигло рекордных масштабов. Февральский показатель составил 8 миллионов тонн, из них – 5,2 миллиона тонн продукция от украинских аграриев.

Кубраков уточнил, что объемы экспорта растут. Со временем они могут достичь довоенных показателей.