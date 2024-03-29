Яка ефективність нового коридору
Росіяни намагалися не допустити експорту українського зерна за кордон. Для цього вони спочатку саботували зернову угоду, а згодом обстрілювали українські порти та сховища. Своєю чергою Військово-морські сили ЗСУ створили новий морський коридор.
Читайте також Грецька газова компанія подала до суду на "Газпром" з вимогою знизити ціну на газ
За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 мільйона тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи зернової ініціативи.
З 33,8 мільйона тонн 23,1 мільйона тонн – це продукція українських аграріїв. Загалом зерно експортували до 40 країн. Із портів Великої Одеси відправилося близько 1,14 тисячі суден.
Як працює новий коридор
Військово-морські сили ЗСУ створили коридор ще у серпні 2023 року. У лютому цього року кількість експортованого зерна за місяць сягнула рекордних масштабів. Лютневий показник становив 8 мільйонів тонн, із них 5,2 мільйона тонн – продукція від українських аграріїв.
Кубраков уточнив, що обсяги експорту зростають. Згодом вони можуть досягти довоєнних показників.