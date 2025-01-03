Словаччина продовжить постачати електроенергію Україні, всупереч погрозам Фіцо

Україна й надалі отримуватиме електроенергію зі Словаччини, незважаючи на тиск з боку прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Державна компанія SEPS, яка є оператором системи передачі електроенергії, запевнила, що виконуватиме всі умови чинного контракту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Іrozhlas. SEPS гарантує транскордонне постачання в стандартному режимі.

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Словаччина підтримує енергосистему України

Згідно з інформацією видання, постачання відбувається в межах надзвичайної допомоги. Словацька компанія також забезпечує стабільну транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки.

Навесні 2023 року SEPS продовжила контракт з Україною на 12 місяців. Це дає можливість постачати до 150 мегаватів електроенергії в українську енергосистему. За перші 11 місяців минулого року обсяг експорту сягнув 2,43 терават-години – це у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Енергетичний аналітик Юзеф Бадіда наголосив, що штучне обмеження поставок електроенергії суперечить європейським і словацьким законам.

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман пояснив, що електроенергію Україні продають приватні трейдери, а не держава. Він попередив, що припинення експорту може спричинити конфлікти всередині ЄС.