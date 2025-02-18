У Німеччині стрімко падає ціна електроенергії: до чого тут Україна
- Ціни на електроенергію в Німеччині знизилися через зменшення вартості газу, на що впливають спекуляції щодо переговорів про завершення війни в Україні.
- Європа намагається відв'язати ціни на електрику від вартості газу, розвиваючи відновлювальні джерела енергії, але газ залишається ключовим фактором ціноутворення через закриття атомних станцій у Німеччині.
Ціни на електроенергію в Німеччині знизилися до найнижчого рівня з початку січня. Це пов'язано зі зменшенням вартості газу.
У Німеччині впали ціни на електроенергію
Німецькі ф'ючерси на електроенергію на 2026 рік знизилися на 14%, що відображає залежність від газових поставок, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Зниження цін на газ сталося через спекуляції щодо переговорів щодо завершення війни в Україні.
Європа активно працює над відв'язанням цін на електрику від вартості газу, зокрема через розвиток відновлювальних джерел енергії.
Газ залишається ключовим фактором ціноутворення на енергетичному ринку Європи. Після закриття атомних станцій у Німеччині країна стала ще більш залежною від газу.
До слова! Ціни на газ у Європі зросли до максимальних значень 10 лютого, але вже 17 лютого вони знизилися до найнижчого рівня за три тижні – близько 50 євро за мегават-годину. Брюссель розглядає обмеження цін на газ в ЄС, щоб стабілізувати ринок.