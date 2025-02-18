У Німеччині впали ціни на електроенергію

Німецькі ф'ючерси на електроенергію на 2026 рік знизилися на 14%, що відображає залежність від газових поставок, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зниження цін на газ сталося через спекуляції щодо переговорів щодо завершення війни в Україні.

Європа активно працює над відв'язанням цін на електрику від вартості газу, зокрема через розвиток відновлювальних джерел енергії.

Газ залишається ключовим фактором ціноутворення на енергетичному ринку Європи. Після закриття атомних станцій у Німеччині країна стала ще більш залежною від газу.

До слова! Ціни на газ у Європі зросли до максимальних значень 10 лютого, але вже 17 лютого вони знизилися до найнижчого рівня за три тижні – близько 50 євро за мегават-годину. Брюссель розглядає обмеження цін на газ в ЄС, щоб стабілізувати ринок.