В Германии упали цены на электроэнергию

Немецкие фьючерсы на электроэнергию на 2026 год снизились на 14%, что отражает зависимость от газовых поставок, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Снижение цен на газ произошло из-за спекуляций относительно переговоров по завершению войны в Украине.

Европа активно работает над отвязкой цен на электричество от стоимости газа, в частности через развитие возобновляемых источников энергии.

Газ остается ключевым фактором ценообразования на энергетическом рынке Европы. После закрытия атомных станций в Германии страна стала еще более зависимой от газа.

К слову! Цены на газ в Европе выросли до максимальных значений 10 февраля, но уже 17 февраля они снизились до самого низкого уровня за три недели – около 50 евро за мегаватт-час. Брюссель рассматривает ограничения цен на газ в ЕС, чтобы стабилизировать рынок.