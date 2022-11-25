Зникло світло не тільки в Україні: що сталося у Молдові

Україна поволі відновлюється від останньої атаки Росії по енергосистемі. Цікаво, що одразу після знеструмлення у нас, зникло світло й у Молдові. Як могло так трапитись, читайте у тексті.

Ще ранішу в "Укренерго" заявили, що ціллю росіян під час останньої масової атаки були переважно об'єкти генерації. Це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.

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Чи експортує Україна енергію

Крім того, там нагадали, що енергосистеми України і Молдови наразі об'єднані і працюють синхронно з європейською континентальною мережею.

За словами Олега Попенка, експерта з ЖКП, з якими він поділився з 24 каналом, Україна не експортує електроенергію. Це просто фізично не можливо. І хоч сама електроенергія є, але її не можна перекинути на мережу.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Річ у тому, що електроенергію для Молдови виробляє Тираспольська ТЕЦ, яка знаходиться на території Придністров'я, яке окуповане росіянами. Росія обмежила постачання газу на ТЕЦ, паралельно вдарила по енергосистемі України. У цій ситуацій вийшло так, що обидві країни залишилися без світла.

Такі атаки Росії по Україні будуть ще складніші. Відповідно, відновлення потребуватиме все більше й більше часу, наголошує експерт.

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Що робити, коли зникне світло

У першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от те, що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії.

Якщо є інформація про масові відключення на довгий період, то потрібно задуматися про переїзд з багатоквартирного будинку у приватний сектор, де буде не електричне опалення.

Можна придбати генератор – 5 кіловатний коштуватиме мінімально 15 тисяч гривень. Проте генератор на 40 квартирний під'їзд майже не можливо купити. Його вартість близько 700 тисяч гривень. При цьому він споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину.

Експерти радять запастися:

Водою. Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.

Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет. Теплим одягом, ковдрами та взуттям.

Туристичними примусами: газові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі.

газові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі. Павербанками, батарейками, пристроями, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця, акумуляторними батареями. Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими.

Чим запастися на випадок відсутності світла / Інфографіка 24 каналу