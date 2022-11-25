Еще раньше в "Укрэнерго" заявили, что целью россиян во время последней массовой атаки были преимущественно объекты генерации. Это повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове.

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Кроме того, там напомнили, что энергосистемы Украины и Молдовы объединены и работают синхронно с европейской континентальной сетью.

Экспортирует ли Украина энергию

По словам Олега Попенко, эксперта по ЖКУ, с которыми он поделился с 24 каналом, Украина не экспортирует электроэнергию. Это просто физически невозможно. И хоть сама электроэнергия есть, но ее нельзя опрокинуть на сеть.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Дело в том, что электроэнергию для Молдовы производит Тираспольская ТЭЦ, находящаяся на территории Приднестровья, оккупированная россиянами. Россия ограничила поставки газа на ТЭЦ, параллельно ударила по энергосистеме Украины. В этой ситуации получилось так, что обе страны остались без света.

Такие атаки России по Украине будут еще сложнее. Соответственно, восстановление потребует все больше и больше времени, отмечает эксперт.

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Что делать, когда исчезнет свет

В первую очередь следить за информацией об отключении, как то, что распространяют власти или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии.

Если есть информация о массовых отключениях на долгий период, то нужно задуматься о переезде из многоквартирного дома в приватный сектор, где будет не электрическое отопление.

Можно приобрести генератор – 5 киловаттный будет стоить минимально 15 тысяч гривен. Однако генератор на 40 квартирный подъезд почти невозможно купить. Его стоимость около 700 тысяч гривен. При этом он потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.

Эксперты советуют запастись:

Водой. Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.

Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет. Теплой одеждой, одеялами и обувью.

Туристические принуждения: газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи.

газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи. Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными.

Чем запастись на случай отсутствия света / Инфографика 24 канала