Росія може "вимкнути" українцям світло: чим варто запастися і як діяти

На тлі останніх подій, коли населення України може залишитися без електроенергії внаслідок російського терору, залишається питання, як готувати себе до можливих неприємних ситуацій. Що варто робити мешканцям багатоквартирних та приватних будинків, коли світла не стане, читайте у матеріалі.

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, ситуація з частковим відключенням електроенергії буде продовжуватися весь опалювальний сезон.

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Олег Попенко Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Потрібно бути готовим до того, що електроенергії може не бути не тільки деякий час, але й великий проміжок часу.

Як бути жителям у багатоквартирних будинках

На жаль, жителі багатоквартирних будинків не можуть вплинути на ситуацію з електроенергією.

Відтак, мінімальний генератор, який необхідний для отримання електроенергії — це 3—5 кіловатів на квартиру. Якщо у під'їзді 40 квартир, то потрібно генератора, з потужність від 100 до 120 кіловатів. У такому разі, його вага сягатиме 500 кілограмів, споживатиме він десь 2 літри солярки на годину роботи, а ціна коливатиметься від 300 до 400 тисяч гривень.

Ми розуміємо, що це фактично не можливо у багатоквартирних будинків, адже ані влада не зможе закупити такий генератор, ані мешканці. Таким чином, люди стають заручниками ситуації. Єдине, що можуть жителі – це чекати, коли буде перепідключена мережа з однієї на іншу,

– каже Олег Попенко.

Проте, в приватному секторі він цілком підійде для отримання електроенергії. Генератор на 5 – 7 кіловатів забезпечуватиме електроенергією будинок для 3 – 4 мешканці.

Андрій Закревський, експерт з енергетики, радить думати про переїзд з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.

Андрій Закревський Експерт з енергетики Перша рекомендація – прислухатися до військової адміністрації. Якщо кажуть евакуюватися, то так і робити.

Потрібно звернути увагу на те, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру. Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.

Я впевнений, що росія надалі намагатиметься чинити такий енергетичний терор. Країна-агресорка намагатиметься залишати після себе непрацюючі ТЕЦ та інше. Тобто до усієї інфраструктури до якої зможе дотягнутися росія – буде зруйнована. Тому нам усім варто готуватися до того, що такі випадки будуть не єдиними.

Чим варто запастися у разі відключення світла

Павербанки;

Ліхтарики;

Свічки;

Теплий одяг;

Запаси додаткової води;

Генератори;

Що робити, якщо зникло опалення

Потрібно думати про те, щоб переїхати до родичів та знайомих у приватний сектор, тому що відсутність електроенергії у багатоквартирному будинку – це непрацююча каналізація, відкачка, немає гарячої та холодної води, а також опалення. Це унеможливлює повноцінне проживання.

Експерт Микола Ільїнов розповів, що варто робити при відсутності опалення:

Злийте воду з систем опалення. Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути. Це стосується як багатоквартирних будинків, так і приватних.

Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути. Це стосується як багатоквартирних будинків, так і приватних. Перевірте димові канали. Це для того, щоб помешкання могло провітрюватись. Якщо не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день.

Це для того, щоб помешкання могло провітрюватись. Якщо не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день. Слідкуйте за рівнем вологи. У будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, будуть поглинати вологу. Класти на підлогу килим або матраци варто тільки тоді, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх надвір просихати.

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