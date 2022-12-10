Туреччина підіграла Росії, створивши проблеми, – політолог про обмеження ціни на нафту

У понеділок, 5 грудня, набули чинності санкції Євросоюзу проти російської нафти. Втім, ще рано говорити, що економіка країни-агресорки вже відчула значну шкоду через обмеження.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Він також додав, що ціни на російську нафту Urals вже знизилися приблизно на 20%.

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Які наслідки нафтового ембарго для Росії вже зараз

Так, якщо на кінець лютого ціна на нафту Urals перебувала в межах 54–57 доларів за барель, то зараз вона торгується в межах 43–44 доларів за барель. Це пояснюється тим, що з біржових торгів випала чимала кількість споживачів нафти.

Через нафтового ембарго європейці не можуть придбати відповідний ресурс і, отже, не можуть бути учасниками ринку. Як наслідок залишилося дуже вузьке коло компаній, які можуть собі це дозволити, зокрема в тих об'ємах, що видобувається Росією. Насамперед це Індія та Китай.

Однак це стосується саме ціни на російську нафту Urals, оскільки нафта, яка видобувається одразу на азійський ринок, залишається переважно конкурентоспроможною. Ціна на відповідну нафту перебуває в межах 68–69 доларів за барель.

"Загалом та продукція, яка була орієнтована насамперед на ринки, що не долучилися ні до ембарго, ні до стелі цін, зберігає свою цінову актуальність", – зауважив Вігірінський.

Отже, внаслідок нафтового ембарго з ринку випали деякі покупці й це призвело до зниження вартості бареля нафти.

Як Туреччина підіграла Росії

Туреччина фактично підіграла на користь Росії, створивши логістичні проблеми, пов'язані з проходженням суден через відповідний канал,

– зазначив політолог.

Так, Туреччина дуже спокійно пропускала ті судна, які мали документи від страхувальників з Росії. Водночас у тих суден, що були застраховані та перезастраховані британськими компаніями, Туреччина вимагала додаткових гарантійних листів.

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Фактично у такий спосіб Анкара говорить про те, що страхові компанії країни-агресорки та російська національна перестрахувальна організація є більш прийнятними для частини споживачів російської нафти, аніж британські страхові компанії.

"Відповідно такими діями Туреччина фактично схиляє Росію здійснювати перестрахування вантажів нафти не за допомогою британських страховиків. А це один зі способів контролю механізму стелі цін, на який покладалися країни ЄС та ті, хто не входить до Союзу, але теж застосовують цей механізм як спосіб контролю", – пояснив політолог.

Він зазначив, що не хотілося б говорити, нібито Реджеп Ердоган підігрує Владіміру Путіну. Втім, поки виглядає саме так, адже Туреччина створила танкерам з російською нафтою проблеми, яких не мало бути, та показала "напрямок руху", до яких страхових компаній їм звертатися – до російських.

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