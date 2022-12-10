Такое мнение 24 каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. Он также добавил, что цены на российскую нефть Urals уже снизились на около 20%.

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Какие последствия нефтяного эмбарго для России уже сейчас

Так, если к концу февраля цена на нефть Urals находилась в пределах 54 – 57 долларов за баррель, то сейчас она торгуется в пределах 43 – 44 долларов за баррель. Это объясняется тем, что из биржевых торгов выпало немалое количество потребителей нефти.

Из-за нефтяного эмбарго европейцы не могут приобрести соответствующий ресурс и, соответственно, не могут быть участниками рынка. Как следствие остался очень узкий круг компаний, которые могут себе это позволить, в частности, в тех объемах, что добываются Россией. Прежде всего, это Индия и Китай.

Однако это касается именно цены на российскую нефть Urals, поскольку нефть, которая добывается сразу на азиатский рынок остается преимущественно конкурентоспособной. Цена на соответствующую нефть находится в пределах 68 – 69 долларов за баррель.

"В общем, та продукция, которая была ориентирована прежде всего на рынки, не приобщившиеся ни к эмбарго, ни к потолку цен сохраняет свою ценовую актуальность", – отметил Вигиринский.

Таким образом, в результате нефтяного эмбарго с рынка выпали некоторые покупатели, что привело к снижению стоимости барреля нефти.

Как Турция подыграла России

Турция фактически подыграла в пользу России, создав логистические проблемы, связанные с прохождением судов через соответствующий канал,

– отметил политолог.

Так, Турция очень спокойно пропускала те суда, которые имели документы от страхователей из России. В то же время, у тех судов, которые были застрахованы и перезастрахованы британскими компаниями, Турция требовала дополнительные гарантийные письма.

Вигиринский прокомментировал ограничение цены на российскую нефть: смотрите видео

Фактически таким образом Анкара говорит о том, что страховые компании страны-агрессора и российская национальная перестраховочная организация более приемлемы для части потребителей российской нефти, чем британские страховые компании.

"Соответственно такими действиями Турция фактически склоняет Россию осуществлять перестрахование грузов нефти не с помощью британских страховщиков. А это один из способов контроля механизма потолка цен, на который полагались страны ЕС и те, кто не входит в Союз, но тоже применяют этот механизм как способ контроля", – объяснил политолог.

Он отметил, что не хотелось бы говорить, что Реджеп Эрдоган подыгрывает Владимиру Путину. Впрочем, пока выглядит именно так, ведь Турция создала танкерам с российской нефтью проблемы, которых не должно быть и показала "направление движения", к каким страховым компаниям им обращаться – российским.

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