Об этом 24 каналу рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран. Он отметил, что сейчас российская нефть продается на уровне 80 – 75 долларов за баррель. Если цена на нее станет 60 долларов, то это ощутимое снижение на рынке.

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Финансовый аналитик считает, что Китай и Индия вряд ли официально присоединятся к этому проекту. Однако страны могут приобщаться формально и неформально.

Уже есть реакция рынков

В частности, как заметил Шапран, частные индийские и китайские компании перестали покупать российскую нефть. Они находятся в ожидании, что будет большая распродажа и цены станут значительно ниже 70 долларов за баррель.

Мы видим, что акция еще не стартовала, а реакция рынков на нее уже есть. И чем больше эта реакция будет, тем успешнее будет этот проект,

– подчеркнул экономист.

Шапран считает, что впоследствии цена на российскую нефть сможет опуститься и до 30 долларов за баррель или даже меньше. Все будет зависеть от поведения России, насколько Москва будет подвержена дальнейшим террористическим действиям в отношении Украины и мира.

Москва истерически отреагировала

Финансовый аналитик отметил, что уже есть первая реакция Кремля по поводу ценового лимита на российскую нефть. В частности, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что это нелегитимное решение и Россия его не примет.

Однако Москва не может отказаться от этого проекта, потому что у них в отличие от Соединенных Штатов отсутствуют хранилища, в которых могла бы храниться нефть,

– сказал экономист.

Он считает, что у Кремля в этой ситуации есть два варианта действий – либо консервация скважин, что является очень дорогим процессом, либо сжигание добываемой нефти, чем Россия нанесет немалый вред экологии.

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Шапран отметил, что Китай и Индия не смогут физически выкупить весь объем российской нефти. Поэтому, по мнению аналитика, за один, два или три месяца мы все увидим истерику Кремля. Также Россия захочет воспользоваться тем, что наши западные партнеры долго между собой договаривались.

У России нет выбора – отсутствуют нефтяные хранилища

Экономист отметил, что Запад наконец-то договорился о ценах на российскую нефть, но это произошло зимой, когда холодно и когда энергоресурсы пользуются повышенным спросом, в том числе и в европейском регионе.

Я ожидаю, что проект будет длинным. Этот вопрос не решится за один или два месяца, возможно, через 3 – 4 месяца мы увидим первые результаты от него,

– подытожил аналитик.

Он уверен, что через несколько месяцев Россия вынуждена будет принять условия цен на нефть, потому что совсем не готова к такому решению ЕС. В частности, у Москвы нет нефтяных хранилищ, чтобы хранить свою добычу. И в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе об этом хорошо осведомлены.

Виталий Шапран о решении ЕС по ценовому лимиту на российскую нефть: смотрите видео

Лимит цен на российскую нефть: реакция аналитиков