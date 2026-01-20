Україна отримає нову партію енергетичного обладнання від партнерів

Український уряд системно працює над залученням енергетичної допомоги від партнерів під час складної зими. Незабаром у країну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії.

Що відомо про міжнародну допомогу?

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також до фонду підтримки надійдуть кошти від Ірландії.

Дивіться також Треба було вивезти дітей з Києва, – відверте інтерв'ю ексглави Міненерго про відключення світла

Азербайджан, Словаччина та Чехія передадуть Україні генератори, трансформатори, кабелі, медичне обладнання та іншу гуманітарну допомогу.

Ба більше, наступного тижня до Фонду підтримки енергетики України надійде 25 мільйонів євро від Ірландії. Свириденко подякувала партнерам.

Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей, відновлення енергетичних об'єктів після надскладних ворожих обстрілів,

– підкреслила вона.

До слова, у Міненерго розповіли про обсяги допомоги від Азербайджану на суму близько 1 мільйона доларів: 5 трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабельна продукція.

Хто ще надав допомогу Україні?