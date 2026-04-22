Електрика, газ і авіапальне: Європа запускає екстрений план через кризу

Єврокомісія у середу представить пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на енергоносії. Адже через війну в Ірані Європа стикається з одним із найбільших шоків для енергетичних ринків.

Які заходи планує Євросоюз?

Про те, як Євросоюз планує реагувати на енергетичну кризу, дізналося інформаційне агентство Reuters.

Дивіться також Енергокриза дісталася Європарламенту: депутатів хочуть змусити сидіти на місці

За даними видання, у центрі уваги Брюсселя опинилися запаси нафти та газу, постачання авіаційного пального, державна допомога бізнесу та посилене використання електроенергії.

Роль електрики

Єврокомісія хоче зменшити залежність ЄС від нафти і газу, щоб пом’якшити наслідки від перебоїв у їх постачанні через війну в Ірані. Тому електрика має вийти на перший план.

Для цього Брюссель планує змінити податкові правила ЄС, щоб податки на електроенергію були нижчими, ніж на викопне паливо. Це має стимулювати людей та компанії переходити на електромобілі, теплові насоси та електрообладнання.

Також Комісія пропонує спростити для країн можливість знижувати податки на електроенергію для енергоємних галузей аж до нуля.

Зауважте! За даними аналітиків Strategic Perspectives, наразі податки на електроенергію в ЄС у середньому вдвічі вищі, ніж на природний газ. Однак для того, щоб змінити правила оподаткування, потрібна одностайна згода усіх 27 країн блоку, що може бути непросто.

Запаси нафти і газу

ЄС збирається координуватиме дії країн для заповнення газосховищ найближчими місяцями. Зокрема, контролюватиме терміни закупівель палива. Це має запобігти ймовірним різким стрибкам цін, якщо компанії одночасно почнуть масово закуповувати газ.

Брюссель також хоче координувати вивільнення запасів нафти. Минулого місяця Міжнародне енергетичне агентство погодилися вивільнити 400 мільйонів барелів нафти з резервів, щоб стабілізувати ринок. А до нього входить більшість країн ЄС.

Важливо! Наразі запаси газу у Європі становлять близько 30%, пише Politico. Це найнижчий показник за останні чотири роки. До зими резерви потрібно довести до 80%, але компанії не поспішають закуповувати газ через високі ціни.

Авіаційне пальне

Окремо Єврокомісія готує рекомендації на випадок гострого дефіциту авіапального, про який попереджають авіакомпанії. Йдеться, зокрема, про ризик втрати авіакомпаніями закріплених за ними часових слотів у аеропортах через скасування рейсів.

Також рекомендації торкнуться правил, які забороняють літакам заправляти більше пального в дешевших аеропортах, щоб використовувати його під час польоту.

Ми також уточнимо, чи можна вважати дефіцит пального достатньо винятковою обставиною, щоб авіакомпанії могли уникнути виплати компенсацій за скасування рейсів,

– додав єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцікостас.

Зауважте! На додачу Брюссель відстежуватиме роботу нафтопереробних заводів Європи, щоб забезпечити повне використання наявних потужностей.

Державна допомога

Водночас ЄС розробляє правила, які дозволять країнам блоку активніше субсидіювати ціни на пальне та добрива.

За проєктом, уряди зможуть компенсувати компаніям до 50% зростання витрат на пальне або добрива від початку війни в Ірані. А щоб навантаження на бюджети не були надмірними, допомогу надаватимуть лише окремим секторам, зокрема:

автомобільним перевезенням;

сільському господарству;

та рибальству.

Важливо! Також у плані заходів містяться пропозиції щодо відтермінування закриття атомних електростанцій, фінансової підтримки швидкого встановлення акумуляторів і сонячних панелей для населення, зниження вартості громадського транспорту. Однак їх реалізація залежатиме від урядів конкретних держав.

Як Європа страждає від війни в Ірані?