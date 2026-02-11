Мільйони євро й обладнання: Україна отримає потужну підтримку з Європи

Україна отримає додаткову грошову допомогу від Європи на енергетичні потреби. Ще один транш виділяє Німеччина, яка є найщедрішим донором Фонду підтримки енергетики.

Яку допомогу надасть Німеччина?

Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра енергетики Дениса Шмигаля з послом Німеччини в Україні Гайко Томса, повідомляє Міненерго.

Під час зустрічі вони обговорили можливості для посилення допомоги від Німеччини. Також мова йшла про спільні енергетичні проєкти двох країн.

Наразі Німеччина опрацьовує можливість надання додаткового траншу обсягом близько 4,8 мільйона євро – відповідні зобов’язальні угоди вже підписано,

– заявив опісля Шмигаль.

За словами очільника Міненерго, також йде робота над отриманням обладнання для когенерації електроенергії.

Його спрямують до найвразливіших регіонів, які постраждали від російських обстрілів. Зокрема, засоби одержить Дніпропетровщина.

Як зростає підтримка Берліна?

До слова, енергетична підтримка від Німеччини послідовно зростає. Лише в середині січня Берлін оголосив про виділення 60 мільйонів євро підтримки на тлі обстрілів та морозів. Про це повідомив у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Ця допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист… Ми цінуємо незмінну солідарність Німеччини,

– зазначив дипломат.

Нову підтримку тоді спрямували на зміцнення систем опалення й теплопостачання в Україні. Особливу увагу приділили прифронтовим регіонам.

А наприкінці січня в Україну надійшла перша цьогоріч партія енергетичного обладнання з Німеччини. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, вона включала дві когенераційні установки, генератори та іншу важливу техніку.

Найближчим часом також очікується прибуття ще 41 когенераційної установки потужністю 40,8 мегавата та 76 модульних котелень.

На додачу пакет підтримки включає:

сонячні станції – 300 штук;

батарейні накопичувачі для резервного електропостачання – 375 штук;

мобільні гібридні генератори – 15 штук;

пелетні системи опалення – 10 штук;

будівельна техніка для ремонтів – 45 одиниць.

Це забезпечення світлом і теплом мільйони людей по всій країні. Німеччина є одним з найбільших надавачів підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення

– підкреслила Свириденко.

Скільки грошей виділила Німеччина?