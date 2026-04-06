Як раніше вже не буде: чому війна в Ірані ламає енергетичну безпеку світу

Війна в Ірані викликала енергетичні шоки у світі, оскільки постачання нафти й газу порушилися, а це призвело до дефіциту і зростання цін. Усі ці потрясіння продемонстрували глибоку вразливість світової енергосистеми.

Чому війна в Ірані руйнує звичну систему?

До такої думки прийшла професорка Кембриджського університету Хелен Томпсон, пише Bloomberg.

Дивіться також Переговори провалилися: США та Іран не змогли домовитися, – ЗМІ

Науковиця попереджає, що війна на Близькому Сході несе не лише гуманітарну кризу з тисячами загиблих людей і ще більшою кількістю біженців.

Вона упевнена, що конфлікт пришвидшить переформатування світової енергетичної системи. А наслідки цього процесу торкнуться експорту нафти, газу та морських перевезень. При цьому їх відчують усі:

країни Перської затоки;

Європа;

держави Азії.

Навіть якщо бойові дії вщухнуть, основні припущення, на яких десятиліттями трималися світові ринки, як-от надійність транзитних маршрутів і можливість швидко замінювати перервані поставки, вже серйозно похитнулися,

– наводить видання слова професорки.

Томпсон наголошує, що наслідки війни будуть відчуватися не лише на нафтових ринках. Найближчим часом вони тиснутимуть і на сегмент нафтопродуктів та скрапленого природного газу особливо для країн, залежних від постачань із Близького Сходу.

Наприклад, Велика Британія вразлива через залежність від імпорту авіаційного пального, дизеля та газу.

Водночас країни Азії можуть бути більш гнучкими завдяки використанню вугілля та диверсифікованим джерелам постачання.

Важливо! У підсумку, за словами науковиці, світ може зіткнутися з більш фрагментованими цінами, жорсткішими умовами постачання та зростанням економічних ризиків.

Як Європа готується до енергетичної кризи?

У Брюсселі, вочевидь, теж міркують схоже. Адже в Євросоюзі вже готуються до тривалих енергетичних перебоїв і розглядають "усі можливі варіанти" для боротьби з енергетичною кризою. Про це розповів єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю Financial Times.

Це буде тривала криза… ціни на енергоносії залишатимуться високими дуже довгий час,

– зазначив посадовець.

Зокрема, ЄС очікує, що дефіцит деяких продуктів може стати критичним вже найближчим часом. Особливо європейців непокоять перебої з авіаційним пальним.

За словами Йоргенсена, ЄС готується до найгірших сценаріїв, зокрема, нормування критичних ресурсів, таких як авіаційне пальне чи дизель.

Нам потрібно зберігати всі варіанти відкритими, і якщо це справді, як я прогнозую, тривала криза, то ці інструменти знадобляться і на пізнішому етапі,

– зауважив єврокомісар.

Зауважте! Європа також розглядає можливість виділити додаткові ресурси нафти зі стратегічних запасів.

Чому війна в Ірані вдарила по енергоринках?