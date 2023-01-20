Путін програє енергетичну війну, – Financial Times

Після того, як Путін зробив із російського газу зброю, яка нібито мала вплинути на Європу, він не розрахував сили Заходу. Зараз Європа повністю забезпечила сховища газом, а ціни на блакитне паливо падають.

Ціна повертається до передвоєнного рівня

Енергетична війна Росії, як і розпочата повномасштабна війна в Україні, проходить "не дуже". Відтак, за останній місяць ціни на природний газ різко впали. А санкції фактично вдвічі знизили ціну, яку Москва може отримати за свою нафту, вдаривши по бюджету Кремля.

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Після торгів за близько 150 євро за мегават-годину (48 доларів за мільйон британських теплових одиниць) на початку грудня вони впали нижче 60 євро за мегават-годину (19 доларів за мільйон британських теплових одиниць). Цьому сприяв сезон м’якої погоди й зменшення попиту на опалення.

Щобільше, план Путіна щодо дефіциту палива у Європі не виправдався, адже газосховища переповнені відповідно до пори року. Вони все ще становлять майже 80%, а рівень у найбільшій економіці Європи, Німеччині, – до 90%.

Що може бути далі

Тривале похолодання в лютому або березні все ще може почати скорочувати запаси в Європі. Тому цілком можливо, що Росія скоротить ту невелику кількість трубопровідного газу, що все ще надходить до Європи через Україну та Туреччину.

Звичайно, домашні рахунки досі, безсумнівно, болючі, і промисловість зазнала удару через енергокризу. Але

Але більшість прогнозів наразі свідчать про те, що весняний і літній сезон поповнення газових сховищ розпочнеться з високої бази — це заспокоює побоювання, що зима 2023 – 2024 роках може стати ще більшим викликом.