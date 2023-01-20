Путин проигрывает энергетическую войну, – Financial Times
Источник:Financial Times
После того как Путин сделал из российского газа оружие, которое якобы должно было повлиять на Европу, он не рассчитал силы Запада. Сейчас Европа полностью обеспечила хранилища газом, а цены на голубое топливо падают.
Цена возвращается к предвоенному уровню
Энергетическая война России, как и начавшаяся полномасштабная война в Украине, проходит "не очень". Следовательно, за последний месяц цены на природный газ резко упали. А санкции фактически вдвое снизили цену, которую Москва может получить за свою нефть, ударив по бюджету Кремля.
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После торгов за около 150 евро за мегаватт-час (48 долларов за миллион британских тепловых единиц) в начале декабря они упали ниже 60 евро за мегаватт-час (19 долларов за миллион британских тепловых единиц). Этому способствовал сезон мягкой погоды и уменьшение спроса на отопление.Конечно, домашние счета до сих пор, несомненно, болезненны, и промышленность потерпела удар из-за энергокризиса. Но цена на газ вернулась к уровню, практически под силу большинству западноевропейских экономик.
Что может быть дальше
- Длительное похолодание в феврале или марте все еще может начать сокращать запасы в Европе. Поэтому вполне возможно, что Россия сократит небольшое количество трубопроводного газа, который все еще поступает в Европу через Украину и Турцию.
Но большинство прогнозов свидетельствуют о том, что весенний и летний сезон пополнение газовых хранилищ начнется с высокой базы — это успокаивает опасение, что зима 2023 – 2024 годов может стать еще большим вызовом.
- Другой угрозой может стать ситуация в Китае после того, как страна изменила политику по карантину из-за Covid-19. Сейчас китайские газовые резервуары в основном заполнены после периода подавленного роста. Но позже в этом году отрасль ожидает, что спрос Китая импортированным сжиженным газом — те же морские грузы, на которые Европа в значительной степени полагается, чтобы заменить российские потоки, — увеличится.
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Кроме того, аналитики нерешительно отмечают, что единственным небольшим риском для газового баланса Европы в ближайшие месяцы может стать рост промышленного спроса.