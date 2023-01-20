Путин проигрывает энергетическую войну, – Financial Times

20 января 2023, 15:40
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Источник:

Financial Times

После того как Путин сделал из российского газа оружие, которое якобы должно было повлиять на Европу, он не рассчитал силы Запада. Сейчас Европа полностью обеспечила хранилища газом, а цены на голубое топливо падают.

Цена возвращается к предвоенному уровню

Энергетическая война России, как и начавшаяся полномасштабная война в Украине, проходит "не очень". Следовательно, за последний месяц цены на природный газ резко упали. А санкции фактически вдвое снизили цену, которую Москва может получить за свою нефть, ударив по бюджету Кремля.

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После торгов за около 150 евро за мегаватт-час (48 долларов за миллион британских тепловых единиц) в начале декабря они упали ниже 60 евро за мегаватт-час (19 долларов за миллион британских тепловых единиц). Этому способствовал сезон мягкой погоды и уменьшение спроса на отопление.

Конечно, домашние счета до сих пор, несомненно, болезненны, и промышленность потерпела удар из-за энергокризиса. Но цена на газ вернулась к уровню, практически под силу большинству западноевропейских экономик.
Более того, план Путина по дефициту топлива в Европе не оправдался, ведь газохранилища переполнены в соответствии с временем года. Они все еще составляют почти 80%, а уровень в крупнейшей экономике Европы, Германии – до 90%.

Что может быть дальше

  • Длительное похолодание в феврале или марте все еще может начать сокращать запасы в Европе. Поэтому вполне возможно, что Россия сократит небольшое количество трубопроводного газа, который все еще поступает в Европу через Украину и Турцию.

Но большинство прогнозов свидетельствуют о том, что весенний и летний сезон пополнение газовых хранилищ начнется с высокой базы — это успокаивает опасение, что зима 2023 – 2024 годов может стать еще большим вызовом.

  • Другой угрозой может стать ситуация в Китае после того, как страна изменила политику по карантину из-за Covid-19. Сейчас китайские газовые резервуары в основном заполнены после периода подавленного роста. Но позже в этом году отрасль ожидает, что спрос Китая импортированным сжиженным газом — те же морские грузы, на которые Европа в значительной степени полагается, чтобы заменить российские потоки, — увеличится.

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СПГ облегчит ситуацию

К 2024 – 2025 годам на мировой рынок начнет поступать больше СПГ, что облегчит ситуацию со снабжением и снизит вероятность экстремальных скачков цен на топливо.
 
СПГ (сжиженный природный газ) – это природный углеводородный газ, который при температуре и давлении находится в газообразном состоянии. При очень низкой температуре — переходит в жидкостное состояние.
 
А такие правительства, как правительство Германии, показали, что они могут быстро действовать в условиях кризиса, устанавливая плавучие СПГ-терминалы в считанные месяцы, чтобы открыть альтернативы российскому газу.

Кроме того, аналитики нерешительно отмечают, что единственным небольшим риском для газового баланса Европы в ближайшие месяцы может стать рост промышленного спроса.

Автор: Валерія Городинська