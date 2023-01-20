Ціна повертається до передвоєнного рівня
Енергетична війна Росії, як і розпочата повномасштабна війна в Україні, проходить "не дуже". Відтак, за останній місяць ціни на природний газ різко впали. А санкції фактично вдвічі знизили ціну, яку Москва може отримати за свою нафту, вдаривши по бюджету Кремля.
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Після торгів за близько 150 євро за мегават-годину (48 доларів за мільйон британських теплових одиниць) на початку грудня вони впали нижче 60 євро за мегават-годину (19 доларів за мільйон британських теплових одиниць). Цьому сприяв сезон м’якої погоди й зменшення попиту на опалення.
Що може бути далі
- Тривале похолодання в лютому або березні все ще може почати скорочувати запаси в Європі. Тому цілком можливо, що Росія скоротить ту невелику кількість трубопровідного газу, що все ще надходить до Європи через Україну та Туреччину.
Але більшість прогнозів наразі свідчать про те, що весняний і літній сезон поповнення газових сховищ розпочнеться з високої бази — це заспокоює побоювання, що зима 2023 – 2024 роках може стати ще більшим викликом.
- Іншою загрозою може стати ситуація в Китаї після того, як країна змінила політику щодо карантину через Covid-19. Зараз китайські газові резервуари в основному заповнені після періоду пригніченого зростання. Але пізніше цього року галузь очікує, що попит Китаю на імпортований скраплений газ — ті самі морські вантажі, на які Європа значною мірою покладається, щоб замінити російські потоки, — збільшиться.
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СПГ полегшить ситуацію
Крім того, аналітики нерішуче зазначають, що єдиним невеликим ризиком для газового балансу Європи в найближчі місяці може стати зростання промислового попиту.