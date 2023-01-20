Цена возвращается к предвоенному уровню

Энергетическая война России, как и начавшаяся полномасштабная война в Украине, проходит "не очень". Следовательно, за последний месяц цены на природный газ резко упали. А санкции фактически вдвое снизили цену, которую Москва может получить за свою нефть, ударив по бюджету Кремля.

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После торгов за около 150 евро за мегаватт-час (48 долларов за миллион британских тепловых единиц) в начале декабря они упали ниже 60 евро за мегаватт-час (19 долларов за миллион британских тепловых единиц). Этому способствовал сезон мягкой погоды и уменьшение спроса на отопление.

Конечно, домашние счета до сих пор, несомненно, болезненны, и промышленность потерпела удар из-за энергокризиса. Но цена на газ вернулась к уровню, практически под силу большинству западноевропейских экономик.

Более того, план Путина по дефициту топлива в Европе не оправдался, ведь газохранилища переполнены в соответствии с временем года. Они все еще составляют почти 80%, а уровень в крупнейшей экономике Европы, Германии – до 90%.

Что может быть дальше

Длительное похолодание в феврале или марте все еще может начать сокращать запасы в Европе. Поэтому вполне возможно, что Россия сократит небольшое количество трубопроводного газа, который все еще поступает в Европу через Украину и Турцию.

Но большинство прогнозов свидетельствуют о том, что весенний и летний сезон пополнение газовых хранилищ начнется с высокой базы — это успокаивает опасение, что зима 2023 – 2024 годов может стать еще большим вызовом.