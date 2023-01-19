"Беспокоиться о бюджете" не стоит, а ограничение Запада - "глупо"

Россия после санкций Евросоюза и существенного сокращения добычи газа испытывает сложные времена. Более того, 2023 год станет еще сложнее. Однако страна-агрессорка во главе с Путиным назвала ограничения "глупыми" и не видит причин "беспокоиться о бюджете".

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Напоминаем, 5 декабря страны G7 ограничили цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это вызывает беспокойство у российских экономистов.

Доходы России от нефти и газа в 11,6 триллиона рублей (168 миллиардов долларов) в прошлом году достигли самого высокого уровня с 2011 года. Но, учитывая падение цен на черное золото и расходы на ведение войны в Украине, увеличился дефицит России – до 2,3% ВВП.

Бюджет России серьезно пострадает

Всем известно, что главной кормилицей федерального бюджета России являются доходы от нефти и газа – 40%. Поэтому самой большой проблемой для страны станет увеличение скидок и падение цен на энергоносители.

К слову, в 2023 году средняя цена эталонной марки Brent составит 83 доллара за баррель, что на 18% меньше, чем в прошлом. Следовательно, покупатели российской нефти тоже требуют все больших скидок.

По данным Киевской школы экономики, в 2022 году скидки лишили Москву примерно 50 миллиардов долларов, что эквивалентно 12% ее запланированного дохода.

Цена российской марки Urals после того, как 5 декабря было введено ограничение цены в 60 долларов за баррель, сейчас торгуется на уровне 44 долларов, что примерно на 48% ниже Brent. Такая разница между ценами лишает Кремль примерно 160 миллионов евро в день, согласно исследованию Хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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На сколько уменьшатся доходы агрессорки

Следовательно, бюджет России на 2023 год предусматривает падение всех нефтегазовых поступлений всего на 23% по сравнению с 2022 годом, тогда как Киевская школа экономики прогнозирует падение вдвое больше.

Если добыча нефти упадет на 7 – 8% по сравнению с уровнями 2022 года, и средняя цена Urals будет составлять 50 долларов за баррель, Россия будет лишена 23% своих прогнозируемых доходов от нефти и газа на 2023 год.

от нефти и газа на 2023 год. Если же Urals будет стоить в среднем 35 долларов, он столкнется с дефицитом в 45%.

Однако доходы могут получить еще один удар, когда в следующем месяце вступит в силу отдельный запрет G7 на продукты переработки нефти, которые заработают с 5 февраля.