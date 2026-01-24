"У Росії сильніша позиція": Гетманцев сказав, чи можливе енергетичне перемир'я
- Голова фінансового комітету парламенту Гетманцев вважає, що позиція Росії у питанні енергетичного перемир'я є сильнішою.
- Українські удари по російських НПЗ нібито не мають такого ефекту, як наслідки ворожих атак по нашій енергетиці.
Серед обговорюваних в ОАЕ питань, ймовірно, є пропозиція української та американської сторони щодо часткового припинення вогню. Йдеться про перемир'я в енергетичній сфері.
Чи можливе енергетичне перемир'я?
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чи можливо це. Нардеп вважає російську позицію сильнішою.
Зокрема, Гетманцев закликав оцінювати перспективи можливих домовленостей щодо енергетики об'єктивно, яким би сильним не було бажання, аби Росія припинила обстріли критичної інфраструктури.
На думку нардепа, позиція противника в цьому питанні є сильнішою: удари по російських нафтопереробних заводах нібито не мають такого "болючого" ефекту для ворога, як для України наслідки атак по Києву та інших містах, від яких страждає цивільне населення.
Чи вдасться нас перемогти холодом – ні, не вдасться. Чи можлива ситуація, при якій буде гірше – напевне, так…
– додав він.
Нагадаємо, за даними джерел Financial Times, США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене перемир'я, згідно з яким Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".
У якому стані українська енергетика?
Наразі в енергетиці діє режим надзвичайної ситуації, це необхідно передусім для максимальної скоординованості служб.
У ніч на суботу, 24 січня, противник укотре масовано атакував енергетичну інфраструктуру – знеструмлено споживачів у столиці, на Київщині, Чернігівщині й Харківщині. У шести областях ввели аварійні відключення світла, в інших також діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
Ексклюзивно для 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що Кремль розглядає військовий та енергетичний тиск як інструменти примусу, за допомогою яких намагається нав’язати Україні політичні рішення, вигідні для Володимира Путіна.