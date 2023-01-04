У Кабміні розповіли, як планують боротись на енергетичному фронті у 2023 році

Один з пріоритетів України у 2023 році – це енергетичний фронт. Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд планує не лише успішно завершити опалювальний сезон та відновити пошкодження, але й докорінно реформувати енергетичну систему.

Енергетичний фронт у 2023 році

Шмигаль на засіданні уряду 3 січня розповів, що програма мінімум уряду на 2023 році на енергетичному фронті – це забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, посилення безпеки енергооб’єктів, особливо АЕС, успішне завершення опалювального сезону та відновлення пошкоджень внаслідок ракетних атак росіян, передає 24 Канал.

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Також уряд планує активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Російські атаки штовхають нас до корінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему.

Реформа Державного резерву

Цьогоріч відбудеться й реформа Державного резерву задля чого буде створена законодавча база. Це буде стосуватись формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок.

Також уряд планує у 2023 році продовжити інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність.