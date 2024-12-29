Польща готова компенсувати втрати електроенергії України через дії Словаччини

Польща висловила готовність допомогти Україні, якщо Словаччина виконає погрозу припинити резервне постачання електроенергії. Польський уряд готовий збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати дефіцит, від якого може постраждати українська енергосистема.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Варшава планує активізувати експорт електроенергії у разі енергетичної кризи.

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Погрози від Словаччини та позиція Варшави

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість припинення експорту електроенергії в Україну, яка від початку війни значною мірою залежить від імпорту. Це загострює ситуацію на тлі енергетичних викликів, зокрема знищення української інфраструктури через атаки Росії.

У відповідь польські чиновники заявили, що готові розпочати постачання електроенергії, щоб підтримати Україну в складний час. Це може допомогти стабілізувати українську енергосистему в разі непередбачених дій з боку Словаччини.

Російський фактор у енергетичному конфлікті

Словаччина, як і раніше, значною мірою залежить від постачання газу та нафти з Росії, що викликає суперечки всередині Європейського Союзу. Київ, у свою чергу, може зупинити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба", якщо Словаччина припинить експорт електроенергії.

Ця ситуація підкреслює нагальну необхідність Європи зменшити залежність від російських енергоносіїв. Попри санкції, газ і нафта залишаються поза обмеженнями ЄС, що дозволяє країнам продовжувати співпрацю з Росією.

Контекст енергетичної кризи в Україні

Російські ракетні удари знищили близько половини енергогенеруючих потужностей України, що змусило країну залежати від імпорту енергії, зокрема зі Словаччини. Польща, зі свого боку, демонструє готовність стати альтернативним джерелом підтримки, якщо ситуація загостриться.