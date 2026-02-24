Президентка Єврокомісії анонсувала "енергетичний Рамштайн" та нову підтримку для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план підтримки енергетики України. Також вона анонсувала "енергетичний Рамштайн".

Що розказала очільниця Єврокомісії?

Так Євросоюз вже має новий пакет на невідкладні енергетичні потреби України, про що пише "Європейська правда".

Обсяг пакета становить 100 мільйонів євро. Згідно зі словами очільниці Єврокомісії, ці гроші вже можна починати вкладати.

Також фон дер Ляєн повідомила, що вже починається підготовка плану зимової енергетичної підтримки для України на 2026 – 2027 роки. Його назва – "Ремонт, відбудова, перезапуск". Він включатиме пакет на 920 мільйонів євро для стабілізації енергосистеми України.

Він забезпечить стабільний потік електроенергії всередині країни, прискорить децентралізацію виробництва з відновлюваних джерел… Звісно, також йдеться про ремонт, відбудову, модернізацію мереж, та ремонт і запуск пошкоджених електростанцій,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Важливо! Крім того, Європейський комісар Ден Йоргенсен та міністр енергетики Денис Шмигаль у березні скличуть "енергетичний Рамштайн".

Що відомо про останній "енергетичний Рамштайн"?

Нагадаємо, що 24 січня про деталі "енергетичного Рамштайну" повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Так 23 січня союзники підтвердили свою готовність продовжувати допомогу новими пакетами гуманітарної підтримки, зокрема:

понад 400 мільйонів доларів – США;

60 мільйонів євро – Німеччина;

23 мільйони євро – Нідерланди;

майже 23 мільйони євро – Велика Британія;

10 мільйонів євро – Італія (додатково 50 мільйонів євро закладено в бюджеті на 2026 рік).

Також Олексій Кулеба подякував партнерам за швидке реагування та практичну допомогу у січні та розповів про ключові напрями подальшої спільної роботи, де Україна розраховує на підтримку держав-союзників.

