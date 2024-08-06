Відключень немає, але ситуація складна: що Шмигаль сказав про енергетику
6 серпня 2024, 13:21Читать новость на русском
Джерело:Уряд
Попри те, що ситуація з відключеннями світла покращилася, стан енергетики лишається складним. Нині влада взиває усіх заходів, щоб підготуватися до зими.
Що відбувається з енергетикою
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що нині немає планових відключень електроенергії для споживачів, хоча ситуація залишається непростою.
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Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації
Зокрема це кредити для бізнесу і громадянам на:
- створення альтернативної енергетики;
- безмитне ввезення енергообладнання;
- спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.
Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень,
– додав він.