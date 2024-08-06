Що відбувається з енергетикою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що нині немає планових відключень електроенергії для споживачів, хоча ситуація залишається непростою.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації

Зокрема це кредити для бізнесу і громадянам на:

  • створення альтернативної енергетики;
  • безмитне ввезення енергообладнання;
  • спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень,
– додав він.