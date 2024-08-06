Что происходит с энергетикой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что сейчас нет плановых отключений электроэнергии для потребителей, хотя ситуация остается непростой.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации

В частности это кредиты для бизнеса и гражданам на:

  • создание альтернативной энергетики;
  • беспошлинный ввоз энергооборудования;
  • упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок.

Сегодня принимаем постановление, по которой для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений,
– добавил он.