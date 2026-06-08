Підтримка в умовах енергокризи: Свириденко розповіла, яку допомогу можуть отримати українці

Уряд пропонує 5 видів підтримки в ситуаціях енергетичної кризи. Зокрема йдеться про убезпечення бізнесу та населення від російського енергетичного терору.

Фінансова підтримка українців в умовах енергокризи

Про те, як уряд підтримуватиме бізнес та громадян, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

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Прем'єр-міністерка пояснила, що нині в Україні діє 5 програм. Це заходи, за якими бізнес, громади й приватні домогосподарства можуть отримати допомогу на встановлення енергообладнання.

Мета – убезпечити підприємства, мешканців багатоквартирних будинків і приватні домогосподарства від російського енергетичного терору,

– зазначила міністерка.

Зокрема вона додала, що це один із важливих напрямків реалізації планів стійкості.

Кредити під 0% на генератори та обладнання для автономного живлення

Ця програма розрахована на мікро-, малий та середній бізнес. Максимальна сума кредиту – до 10 мільйонів гривень строком до 3 років. Гроші можна витратити на придбання генераторів та іншого обладнання автономного живлення.

Зазначається, що від початку дії цим видом підтримки скористалися понад 400 разів. Загальна сума кредитів – понад 620 мільйонів гривень.

Кредити за програмою "5 – 7 – 9%" на придбання енергетичного обладнання

Загалом з програми видано 155 кредитів на суму понад 2,6 мільярда гривень. Цей вид підтримки передбачає фінансування для бізнесу та ОСББ в розмірі до 250 мільйонів гривень. Втратити кошти можна на будівництво і встановлення установок:

газотурбінних;

газопоршневих;

біогазових;

когенераційних.

Власна генерація під 10% річних – до 25 мільйонів євро для бізнесу

Підтримка для середнього та великого бізнесу. За умовами можна залучити від 1 до 25 мільйонів євро на будівництво:

генеруючих потужностей;

систем накопичення енергії;

когенераційних установок;

біогазових чи біомасивних проєктів.

Зауважте! Для прифронтових регіонів фінансування починається не з 1 мільйону, а від 500 тисяч євро.

Кредит дають на строк до 5 років. Пріоритетність надається прифронтовим та енергодефіцитним областям.

Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

За цим видом підтримки надають кредити від 0 до 7%. Кошти можна спрямувати на встановлення генераторів, сонячних електростанцій і теплових насосів у багатоквартирних будинках.

Від держави можна отримати компенсацію до 79% від вартості об'єка, враховуючи, що максимальна сума кредиту – до 3 мільйонів гривень.

Відомо, що відповідних кредитів видали 15, загальна сума – понад 22 мільйони гривень.

Енергопідтримка для домогосподарств

Кредит від 0% до 7% річних на придбання генераторів, акумуляторів, сонячних електростанцій. Кошти надаються власникам приватних будівель і таунхаусів.

Держава покриває до 30% витрат – вартості об'єкта. Максимальна сума кредиту – до 480 тисяч гривень.

Як Україна готується до наступного опалювального сезону?

Нагадаємо, що кожна з областей для якісної підготовки до наступної зими має виконати особистий план стійкості. Фактично це завдання для регіонів на підтримку функціонування критичної інфраструктури взимку з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Також раніше стало відомо, що уряд допомагає столичній владі закрити план стійкості. Зокрема прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що Київ отримає 2 мільярди гривень на захист енергооб'єктів та забезпечення тепла. Зокрема держава вже виділяла 966 мільйонів гривень на закупівлю блочно-модульних котелень.