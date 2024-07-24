Українська енергетика взимку: в "Укренерго" назвали декілька сценаріїв

Руйнування української енергетики, які завдала Росія, є колосальними. Член Наглядової ради енергетичної компанії Юрій Бойко наголосив, що відновити енергосистему до зими не вдасться.

Чого чекати від енергетики взимку

Готуючись до майбутнього зимового сезону, Україна старанно працює над відновленням інфраструктури, пошкодженої під час війни. Однак важливо зазначити, що повне відновлення всіх об'єктів неможливе через значні руйнування.

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Юрій Бойко наголосив на значних руйнуваннях, спричинених обстрілами російських окупантів. Стало очевидним, що повне відновлення або реконструкція постраждалих об'єктів буде тривалим і складним процесом.

Юрій Бойко Член Наглядової ради енергетичної компанії Тому і набір інструментів до підготовки відрізняється від того, що було два роки, або рік тому. Відповідно й очікування також відрізняються.

Також він додав, що енергетики нині роблять усе можливе, аби повернути енергетику до нормального стану. Є кілька сценаріїв того, як Україна проходитиме найближчу зиму.

Безумовно, у нас є і оптимістичні, і більш консервативні сценарії проходження цієї зими. Я не впевнений, що варто називати, скільки годин умовно кажучи не буде світла взимку, оскільки це залежить від невизначених факторів. Тому такі публічні прогнози — досить невдячна справа. Цілком очевидно, що зосередити зусилля потрібно на відновленні базової генерації, зокрема ТЕС. Так само необхідний розвиток розподіленої генерації,

– сказав він.

"Укренерго" оприлюднило прогнозований графік покращення ситуації з електроенергією. Володимир Кудрицький, голова енергетичної компанії, заявив, що громадяни можуть розраховувати на полегшення ситуації вже в серпні, оскільки обсяги генерації зростуть, а на об'єктах будуть проведені необхідні ремонти.