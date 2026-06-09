Атомна генерація та нові інвестиції: Шмигаль розповів про зустріч із командою Світового банку

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про ключові завдання щодо розвитку енергостійкості. Зокрема під час зустрічі з командою Світового банку обговорили метод залучення інвестицій.

Шмигаль провів зустріч з командою Світового банку

Про те, що обговорювали та яка мета перемовин, йдеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

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Міністр енергетики розповів, що пройшла онлайн-зустріч з представниками Світового банку, зокрема з:

керуючою директоркою питань операційної діяльності Анною Б'єрде;

віце-президенткою у справах Європи та Азії Антонеллою Бассані.

Основне питання розмови – спільна робота щодо оновленої Енергостратегії України.

Наша мета – створити практичну дорожню карту для зміцнення енергетичної безпеки, прискорення реформ та залучення інвестицій в енергетичний сектор,

– пояснив Шмигаль.

Міністр також розповів, що в основі майбутньої енергетики України – атомна генерація. Тож, для розвитку цього напрямку потрібно накопичувати людський та інфраструктурний потенціал, а також природні ресурси.

Водночас, за словами Шмигаля, для енергостійкості в Україні потрібно розвивати розподілену генерацію та працювати з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ).

Посадовець акцентував на спільному баченні з партнерами щодо трансформацій у галузі. Зокрема розповів про реформу в енергосекторі, яка має створити передумови для залучення інвестицій.

Пріоритети – реформа балансу ринку, корпоратизації та тарифної політики. Активно працюємо за всіма напрямками на рівні Уряду України,

– додав Шмигаль.

Також він зазначив, що Україна й надалі працюватиме над посиленням енергетичної стійкості України.

Що відомо про енергопідготовку України до зими?

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про види підтримки для українців та бізнесу в умовах енергокризи. Йдеться про кредитне фінансування за вигідними умовами. Кошти можна витратити на енгергостійкість та купівлю генераторів чи інших необхідних речей.

Водночас Денис Шмигаль також повідомляв про розвиток газової генерації. Зокрема йдеться про 939 мільйонів гривень, які за рішенням Кабміну виділять на підтримку проєктів від Укрнафти.

Додатково від держави фінансову підтримку на енергостійкість отримає столиця. Києву нададуть ще 2 мільярди. Додатковий ресурс планують спрямувати на заходи для забезпечення людей теплом взимку.