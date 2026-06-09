Шмыгаль провел встречу с командой Всемирного банка
О том, что обсуждали и какова цель переговоров, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.
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Министр энергетики рассказал, что прошла онлайн-встреча с представителями Всемирного банка, в частности с:
- управляющим директором по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде;
- вице-президентом по делам Европы и Азии Антонеллой Бассани.
Основной вопрос разговора – совместная работа по обновленной Энергостратегии Украины.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Наша цель – создать практическую дорожную карту для укрепления энергетической безопасности, ускорения реформ и привлечения инвестиций в энергетический сектор,
– пояснил Шмыгаль.
Министр также рассказал, что в основе будущей энергетики Украины – атомная генерация. Поэтому, для развития этого направления нужно накапливать человеческий и инфраструктурный потенциал, а также природные ресурсы.
В то же время, по словам Шмыгаля, для энергоустойчивости в Украине нужно развивать распределенную генерацию и работать с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).
Чиновник акцентировал на общем видении с партнерами по трансформациям в отрасли. В частности рассказал о реформе в энергосекторе, которая должна создать предпосылки для привлечения инвестиций.
Приоритеты – реформа баланса рынка, корпоратизации и тарифной политики. Активно работаем по всем направлениям на уровне Правительства Украины,
– добавил Шмыгаль.
Также он отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать над усилением энергетической устойчивости Украины.
Что известно об энергоподготовке Украины к зиме?
Напомним, что ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о видах поддержки для украинцев и бизнеса в условиях энергокризиса. Речь идет о кредитном финансировании по выгодным условиям. Средства можно потратить на энгергоустойчивость и покупку генераторов или других необходимых вещей.
В то же время Денис Шмыгаль также сообщал о развитии газовой генерации. В частности речь идет о 939 миллионов гривен, которые по решению Кабмина выделят на поддержку проектов от Укрнафты.
Дополнительно от государства финансовую поддержку на энергоустойчивость получит столица. Киеву предоставят еще 2 миллиарда. Дополнительный ресурс планируют направить на мероприятия для обеспечения людей теплом зимой.