Шмыгаль провел встречу с командой Всемирного банка

О том, что обсуждали и какова цель переговоров, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

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Министр энергетики рассказал, что прошла онлайн-встреча с представителями Всемирного банка, в частности с:

управляющим директором по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде;

вице-президентом по делам Европы и Азии Антонеллой Бассани.

Основной вопрос разговора – совместная работа по обновленной Энергостратегии Украины.

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Наша цель – создать практическую дорожную карту для укрепления энергетической безопасности, ускорения реформ и привлечения инвестиций в энергетический сектор,

– пояснил Шмыгаль.

Министр также рассказал, что в основе будущей энергетики Украины – атомная генерация. Поэтому, для развития этого направления нужно накапливать человеческий и инфраструктурный потенциал, а также природные ресурсы.

В то же время, по словам Шмыгаля, для энергоустойчивости в Украине нужно развивать распределенную генерацию и работать с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

Чиновник акцентировал на общем видении с партнерами по трансформациям в отрасли. В частности рассказал о реформе в энергосекторе, которая должна создать предпосылки для привлечения инвестиций.

Приоритеты – реформа баланса рынка, корпоратизации и тарифной политики. Активно работаем по всем направлениям на уровне Правительства Украины,

– добавил Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать над усилением энергетической устойчивости Украины.

Что известно об энергоподготовке Украины к зиме?

Напомним, что ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о видах поддержки для украинцев и бизнеса в условиях энергокризиса. Речь идет о кредитном финансировании по выгодным условиям. Средства можно потратить на энгергоустойчивость и покупку генераторов или других необходимых вещей.

В то же время Денис Шмыгаль также сообщал о развитии газовой генерации. В частности речь идет о 939 миллионов гривен, которые по решению Кабмина выделят на поддержку проектов от Укрнафты.

Дополнительно от государства финансовую поддержку на энергоустойчивость получит столица. Киеву предоставят еще 2 миллиарда. Дополнительный ресурс планируют направить на мероприятия для обеспечения людей теплом зимой.