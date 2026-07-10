Енергетична підтримка: один з регіонів України отримав допомогу від Великої Британії

Сумська область отримала енергетичну допомогу на понад 300 тисяч євро. Її надала важлива країна-союзниці – Велика Британія.

Який регіон отримав підтримку від Великої Британії

Прифронтова область отримала підтримку через Фонд підтримки енергетики України, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

До її складу увійшли будівельні матеріали та електротехнічне обладнання, чия мета:

посилити захист інфраструктури;

підвищити стійкість об’єктів критичної інфраструктури;

забезпечити більш надійного електропостачання громад області.

Лише за останні два місяці обсяг допомоги, наданої Лондоном для Сумщини, перевищив 300 тисяч євро. Частину обладнання було доставлено раніше термінів, які передбачені контрактами. Це дозволило оперативніше забезпечити потреби регіону.

Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України в енергетичному секторі, системно підтримуючи відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури, зокрема у прифронтових областях,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, Велика Британія залишається надійним союзником України. Лондон регулярно підтримує Київ, надаючи різні види допомог та запроваджуючи санкції проти Кремля.

Що ще відомо про енергетичну допомогу для України

У межах гранту ЄБРР та Міжнародної асоціації розвитку цьогоріч уряд спрямує на впровадження сучасних систем STATCOM та їхній фізичний захист. Мова йде про стабілізатор для енергомережі України.

Зокрема, понад 4 000 одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року. Київ очікує ще енергетичну підтримку від союзників.