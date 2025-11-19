Росія втрачає вплив та прибутки: важлива галузь країни обвалюється через війну в Україні

У Росії експорт зброї вважається важливою галуззю. Це один із ключових інструментів політичного впливу, а також важлива стаття доходів.

Що відбувається з експортом російської зброї?

Однак цього року експорт обвалився до історичного мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Білорусь стає все залежнішою від Росії: що планує зробити Мінськ

Очільник "Ростеха" Сергій Чемезов підтвердив цю інформацію. Згідно з його слів, обсяги експорту зброї скоротилися вдвічі порівняно з 2022 роком.

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія стабільно заробляла на цьому приблизно 14 мільярдів доларів щороку. За відкритими даними, у 2024 році країна змогла продати озброєння лише на 1 мільярд доларів, що на 92% менше, ніж у 2021 році.

Загальний спад становить 47% за 2022 – 2024 роки та 64% за п’ять років Зокрема частка Кремля на глобальному ринку озброєнь впала з 21% до 7,8%.

Це безпрецедентний обвал для країни, яка десятиліттями входила в топ-3 експортерів зброї та будувала на цьому свій "військовий" імідж, особливо для країн Глобального Півдня,

– пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Станом на зараз Москва втрачає одразу два ресурси – це гроші та вплив. Західні санкції та війна проти України змусили російський ВПК працювати майже виключно на потреби власної армії.

Зверніть увагу! До того ж партнери бачать використання російської зброї в умовах реальних бойових дій. Таким чином розуміють, що вона перестає бути конкурентною.

Нагадаємо, що Індія прагне купити в Росії ще 5 систем протиповітряної оборони. Мова йде про ППО С-400. Про це пише Hindustan Times.

Домовленостей щодо угоди хочуть досягти 5 грудня. Згідно з інформацією, сторони вже домовилися щодо ціни.

Цікаво! Ще у 2018 році Росія та Індія підписали угоду на постачання 5 комплексів С-400 на суму 5,43 мільярда доларів.

Що відомо про експорт зброї України?