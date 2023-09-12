Заморозка тарифів: які комунальні платежі могли б бути в українців

Уряд заморозив комунальні платежі для українців. Введений мораторій має зафіксувати розмір комуналки до кінця опалювального сезону.

Реальна ціна тарифів в Україні

Споживач не може дізнатися собівартість тарифу. Оскільки, до уваги береться не тільки ціна закупки, а і транспортування, заробітна плата працівників та обслуговування мережі.

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Експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно вважає, що якби не мораторій на комунальні послуги, тарифи були б значно вищими, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, з теперішнім рівнем доходу, українці не змогли б оплатити повну комуналку.

Кристина Ненно Експертка у сфері ЖКГ Тут немає стопу по тарифах, там би вже кожне комунальне підприємство диктувало свої правила. Оскільки в Україні діє мораторій, то їм нічого не залишається, як підлаштовуватися під ці реалії, вони дивляться, на чому можна зекономити, що можна не ремонтувати тощо.

Ненно наголошує, що тарифи обов'язково зростуть після закінчення мораторію. Адже значна кількість комунальних підприємств потребують ремонту та відновлення.

Експертка також вважає проблемою – відсутність єдиної формули вираховування тарифів, відповідно до якої можна прослідкувати динаміку зімни ціни. Комунальні підприємства не публікують таку інформацію.