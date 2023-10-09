Нижче за фіксований курс: НБУ знизив вартість долара

НБУ опустив курс долара до нижчого рівня ніж він був зафіксований з липня 2022 року. Тож 10 жовтня купити валюту можна буде ще дешевше.

НБУ знизив курс долара

Завтра курс долара буде встановлений на рівні – 36,55 гривні за долар, тобто на 3 копійки менше. Натомість євро коштуватиме 38,48 гривні.

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6 жовтня курс долара на міжбанку впав на 4 копійки до 36,53 – 36,55 гривні. Проте на готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні.

Курс долара 9 жовтня

З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

За вихідні курс долара встиг поколиватися в обидві сторони. Відтак, вартість на чорному ринку та купівлі в банку зросла на 5 – 9 копійок, тоді як купівля в обмінниках впала на 13 копійок.