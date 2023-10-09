НБУ снизил курс доллара

Завтра курс доллара будет установлен на уровне – 36,55 гривны за доллар, то есть на 3 копейки меньше. Евро будет стоить 38,48 гривны.

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6 октября курс доллара на межбанке упал на 4 копейки до 36,53 – 36,55 гривны. Однако на наличном рынке курс стабилизировался на уровне 38,25 грн.

Напомним! С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.

Курс доллара 9 октября

За выходные курс доллара успел покалываться в обе стороны. Следовательно, стоимость на черном рынке и покупки в банке выросла на 5-9 копеек, тогда как покупка в обменниках упала на 13 копеек.