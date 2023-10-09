НБУ знизив курс долара

Завтра курс долара буде встановлений на рівні – 36,55 гривні за долар, тобто на 3 копійки менше. Натомість євро коштуватиме 38,48 гривні.

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6 жовтня курс долара на міжбанку впав на 4 копійки до 36,53 – 36,55 гривні. Проте на готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні.

Курс долара 9 жовтня

За вихідні курс долара встиг поколиватися в обидві сторони. Відтак, вартість на чорному ринку та купівлі в банку зросла на 5 – 9 копійок, тоді як купівля в обмінниках впала на 13 копійок.

  • У банках: купівля – 37,7 гривні, продаж – 38,2 гривні;
  • В обмінниках: купівля – 37,55 гривні, продаж – 38,28 гривні;
  • На чорному ринку: купівля – 38,11 гривні, продаж – 38,25 гривні.