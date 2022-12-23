Україна наступного року отримає близько 32 мільярдів доларів, – Шмигаль
Джерело:Денис Шмигаль
На фінансову підтримку Україні у 2023 році мобілізовано до 32 мільярдів доларів. У цю суму входить допомога від Євросоюзу та США.
Підтримка від ЄС та США
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна наступного року отримає до 32 мільярдів доларів фінансової підтримки.
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Це, зокрема, допомога від Євросоюзу на суму 18 мільярдів євро та пакет американської підтримки. Очікує також на позику Світового банку та бюджет підтримки від Японії,
– додав Шмигаль.
Також прем'єр-міністр покладається на міцну співпрацю з МВФ. Країни G7 позитивно оцінили Моніторингову програму за участю ради директорів фонду.
Країни закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Вона повинна стартувати у 2023 році.
Скільки допомоги Україна отримала від США
- До Державного бюджету України надійшли 2 мільярди доларів з Цільового фонду Світового банку. США передали ці кошти у формі гранту.
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- Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 мільярдів доларів США у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.
- Загалом країна виділила 47,82 мільярда доларів допомоги. З них уже було передано більше ніж 60%.