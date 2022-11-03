ЄС пообіцяв Україні 18 мільярдів: чи можна розраховувати на більшу суму

Дефіцит бюджету України на 2023 рік становить 38 мільярдів доларів. Цю суму влада сподівається покрити шляхом отримання зовнішньої підтримки. Чи дає Захід більше грошей, читайте у матеріалі.

Лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили рішення про фінансування потреб України у 2023 році на суму 18 мільярдів євро. Починаючи з січня наша держава може отримувати щомісяця 1,5 мільярда євро.

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Чи може отримати Україна більше

Борис Кушнірук, економічний експерт, у коментарі 24 каналу додає, що ці кошти варто ще дочекатися, адже комісія не визначила який шляхом надаватиме допомогу.

Борис Кушнірук Економічний експерт Зверніть увагу, що усі ці виділені кошти – це лише Євросоюз. Крім цієї допомоги, є особиста підтримка країн Заходу, як от IRIS-T від Німеччини. Чимало країн віддають нам техніку та боєприпаси на безоплатній основі, а це також чималі кошти.

Європа після Другої світової війни не воювала

Євросоюз чимало критикують за повільну підтримку України у веденні повномасштабної війни. Але варто згадати, що Європа після Другої світової війни не воювала. Саме це є однією із причин, чому військова підтримка настільки повільна.

Цьогорічна повномасштабна війна Росії проти України показала, що у країн Заходу мало зброї. Ніхто такої війни, яка зараз ведеться на теренах України, не очікував,

– зауважив експерт.

На думку Бориса Кушнірука, у світі – Третя світова війна. Просто існує чомусь стереотип, що нібито, якщо це справжня Третя світова, то вона повинна бути з використанням ядерної зброї.

що термін Друга світова війна почав застосовуватися лише після самої війни.Сьогоднішня війна в Україні також може отримати назву Третьої світової після того, як вона завершиться.

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Військова допомога від США

Допомога від США й надалі прямуватиме в Україну у 2023 році. Питання лише у тому як саме це відбуватиметься: у безповоротному обсязі, чи в межах ленд-лізу.

Росія на фоні цього створює інформаційний тиск щодо неспроможності України згодом оплатити всю американську допомогу.

Це є зовсім не так. Насправді США можуть цілком "пробачити" Україні цю допомогу. Є багато способів. Один із них – це коли Україна в обмін на допомогу розмістить на своїй території американську військову базу. Історично схожий спосіб вже використовувався. До прикладу, Велика Британія, яка отримувала зброю від США під час Другої світової війни, розплатилася за ленд-ліз, здавши в оренду свої військово-морські бази,

– додав Борис Кушнірук.

Скільки військової допомоги надали Україні

За інформацією від заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, всього на 14% менша за військовий бюджет Росії.



Скільки військової допомоги надають Україні / Фото Сергій Кислиця