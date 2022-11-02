У коментарі 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, розповів, що на сьогодні військова допомога Україні надається на безоплатній основі.

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А що там ленд-ліз

Як розповідає експерт, слово "ліз" у перекладі означає оренда чогось. Тобто у випадку ленд-лізу – це те, що передається Україні начебто в оренду або з подальшою оплатою. За правилами цього закону, техніка, яка не використана, має повернутися, а так, яка використана чи знищена, має бути оплачена.

Борис Кушнірук Економічний експерт Але те, що надає нам на сьогодні США – безкоштовно. Ленд-ліз – це всього лише інструмент надання допомоги, яка вже не проходить в бюджеті США як безповоротна.

Важливо знати, що техніка, яку потрібно буде вже спеціально розробляти для України в американських компаніях, в теорії має бути оплачена стороною, якій надають ту чи іншу зброю.

США можуть "пробачити" військову допомогу

Допомога від США й надалі прямуватиме в Україну. Питання лише у тому як саме це відбуватиметься: у безповоротному обсязі, чи в межах ленд-лізу.

До речі, однією із російських "лякалок" є те, що наша держава не зможе оплатити всю американську допомогу.

Це є зовсім не так. Насправді США можуть цілком "пробачити" Україні цю допомогу. Є багато способів. Один із них – це коли Україна в обмін на допомогу розмістить на своїй території американську військову базу. Історично схожий спосіб вже використовувався. До прикладу, Велика Британія, яка отримувала зброю від США під час Другої світової війни, розплатилася за ленд-ліз, здавши в оренду свої військово-морські бази,

– додав Борис Кушнірук.

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Скільки фінансової підтримки потребуватиме Україна у 2023

Дефіцит бюджету на 2023 рік становить 38 мільярдів доларів. Тобто щомісяця зовнішня фінансова допомога має складати до 3,5 мільярда доларів.