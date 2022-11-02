В комментарии 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, рассказал, что на сегодняшний день военная помощь Украине оказывается на безвозмездной основе.

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А что там ленд-лиз

Как рассказывает эксперт, слово "лиз" в переводе означает аренда чего-нибудь. То есть в случае ленд-лиза – это то, что передается Украине вроде бы в аренду или с последующей оплатой. По правилам этого закона, неиспользованная техника должна вернуться, а так, которая использована или уничтожена, должна быть оплачена.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Но то, что предоставляет нам сегодня США – бесплатно. Ленд-лиз – это всего лишь инструмент оказания помощи, которая уже не проходит в бюджете США как безвозвратная.

Важно знать, что техника, которую нужно будет специально разрабатывать для Украины в американских компаниях, в теории должна быть оплачена стороной, которой предоставляют то или иное оружие.

США могут "простить" военную помощь

Помощь от США и дальше будет направляться в Украину. Вопрос только в том, как именно это будет происходить: в безвозвратном объеме или в рамках ленд-лиза.

Кстати, одной из российских "пугалок" является то, что наше государство не сможет оплатить всю американскую помощь.

Это совсем не так. На самом деле, США могут вполне "простить" Украине эту помощь. Есть много способов. Один из них – это когда Украина в обмен на помощь разместит на своей территории американскую военную базу. Исторически подобный способ уже использовался. К примеру, Великобритания, получавшая оружие от США во время Второй мировой войны, расплатилась за ленд-лиз, сдав в аренду свои военно-морские базы,

– добавил Борис Кушнирук.

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Сколько финансовой поддержки потребует Украина в 2023 году

Дефицит бюджета на 2023 год составляет 38 млрд долларов. То есть, ежемесячно внешняя финансовая помощь должна составлять до 3,5 миллиарда долларов.