Сколько еще украинцы будут оставаться без света

На сегодняшний день процент повреждений энергосистемы Украины составляет от 30% до 40%. Об этом рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города".

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Юрий Щедрин Эксперт "Центра развития города" Директор ДТЭК Тимченко Максим отмечает, что пока нет причин для полного блекаута. Украинская энергосистема может выдержать все повреждения. Единственное, никто не знает, какие дальнейшие обстрелы будет использовать Россия и какие дальнейшие повреждения возможны. Все будет зависеть от этого.

Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света – до сих пор вопросы. Ведь Россия продолжает атаковать энергосистему Украины.

К сожалению, сейчас сказать, сколько это будет продолжаться. Все будет зависеть от ситуаций, которые будут возникать, как быстро будут восстанавливать разрушения и будет ли новое оборудование. Это может быть несколько дней, а иногда и недели и месяцы. Энергосистема потребует ремонта,

– добавляет аналитик.

Важно для проведения стабилизационных мероприятий украинцев просят ограничить использование электроэнергии в быту. В частности, рекомендуют сократить использование электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00). Кроме того, несколько дней назад в каждой области ввели графики отключений света для населения.

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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, объясняет, что на самом деле страна-агрессорка хочет не уничтожить наши электростанции, а вывести энергосистему из строя, заставить ремонтировать и применять веерные ограничения.

То есть они хотят создать динамичный кризис, когда Украина постоянно восстанавливает свою энергосистему,

– говорит эксперт.

Обратите внимание, сейчас больше всего страдают обстрелы ТЭС и ТЭЦ, которые производят 25% электроэнергии Украины. На сегодняшний день период, когда население было без энергоснабжения – максимум до 12 часов, в случае повреждения АЭС, производящей 60% электроэнергии, восстановление будет продолжаться неделями, а значит, света не будет еще дольше.

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Восстановление электроэнергии

Из-за массовых обстрелов объектов электроэнергии, украинские власти просят граждан ограничить использование электроэнергии в быту. Прежде всего, это касается сокращения электроэнергии в пиковые часы – 6:00-11:00 и 17:00-23:00. Также в каждом регионе вводят графики отключений для населения.



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