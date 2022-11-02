Сколько еще украинцы будут оставаться без света
На сегодняшний день процент повреждений энергосистемы Украины составляет от 30% до 40%. Об этом рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города".
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Директор ДТЭК Тимченко Максим отмечает, что пока нет причин для полного блекаута. Украинская энергосистема может выдержать все повреждения. Единственное, никто не знает, какие дальнейшие обстрелы будет использовать Россия и какие дальнейшие повреждения возможны. Все будет зависеть от этого.
Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света – до сих пор вопросы. Ведь Россия продолжает атаковать энергосистему Украины.
К сожалению, сейчас сказать, сколько это будет продолжаться. Все будет зависеть от ситуаций, которые будут возникать, как быстро будут восстанавливать разрушения и будет ли новое оборудование. Это может быть несколько дней, а иногда и недели и месяцы. Энергосистема потребует ремонта,
– добавляет аналитик.
Важно для проведения стабилизационных мероприятий украинцев просят ограничить использование электроэнергии в быту. В частности, рекомендуют сократить использование электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00). Кроме того, несколько дней назад в каждой области ввели графики отключений света для населения.
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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, объясняет, что на самом деле страна-агрессорка хочет не уничтожить наши электростанции, а вывести энергосистему из строя, заставить ремонтировать и применять веерные ограничения.
То есть они хотят создать динамичный кризис, когда Украина постоянно восстанавливает свою энергосистему,
– говорит эксперт.
Обратите внимание, сейчас больше всего страдают обстрелы ТЭС и ТЭЦ, которые производят 25% электроэнергии Украины. На сегодняшний день период, когда население было без энергоснабжения – максимум до 12 часов, в случае повреждения АЭС, производящей 60% электроэнергии, восстановление будет продолжаться неделями, а значит, света не будет еще дольше.
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Восстановление электроэнергии
Из-за массовых обстрелов объектов электроэнергии, украинские власти просят граждан ограничить использование электроэнергии в быту. Прежде всего, это касается сокращения электроэнергии в пиковые часы – 6:00-11:00 и 17:00-23:00. Также в каждом регионе вводят графики отключений для населения.
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