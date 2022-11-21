Стільки, скільки буде потрібно: США не припинятимуть фінансову допомогу Україні

США не збирається зупинятися у підтримці України. Суму, яку надала США за весь період, сягає вже 20 мільярдів доларів.

На яку суму США надали допомоги

Загалом США надали Україні допомоги на 20 мільярдів доларів. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно, заявив голова Міноборони США Ллойд Остін на прес-конференції в Індонезії.

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Ми надали понад 20 мільярдів доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно,

– повідомив голова Міноборони.

Крім цього, українські військові показують успіхи на полі бою. За словами Ллойда Остіна, завдання партнерів – допомагати Україні, а завдання України – відвойовувати окуповані території.

Зверніть увагу, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів як екстрену допомогу Україні.

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Допомога від ЄС

Лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили рішення про фінансування потреб України у 2023 році на суму 18 мільярдів євро. Починаючи з січня наша держава може отримувати щомісяця 1,5 мільярда євро.

Як розповідає 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук, ці кошти варто ще дочекатися, адже комісія не визначила який шляхом надаватиме допомогу.

Зверніть увагу, що усі ці виділені кошти – це лише Євросоюз. Крім цієї допомоги, є особиста підтримка країн Заходу, як от IRIS-T від Німеччини,

– Борис Кушнірук.

Чимало країн віддають Україні техніку та боєприпаси на безоплатній основі, а це також чималі кошти.