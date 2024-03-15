План Б, якщо США не допоможе: Марченко розповів, що робитиме Україна, якщо не отримає гроші

Міністр фінансів України повідомив, що скоріше за все гроші від США будуть. В іншому випадку, Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків для допомоги.

Фінансова допомога від США

Сергій Марченко під час телемарафону розповів, що Україна має план Б, якщо США не виділить їй макрофінансову допомогу.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться.

Підтримка США важлива для співпраці з МВФ. Це потрібно для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7. Він додав, що США постійно запевняє Україну, що допомога буде, тому це основний варіант.

Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США,

– додав міністр.

Він зауважив, що це можуть бути не лише країни "Великої сімки", а й інші, які підтримують Україну.

До цього Україна отримала від партнерів політичні зобов'язання щодо надання 122 мільярдів доларів до 2027 року. Також МВФ схвалив угоду про програму EFF з доступом у розмірі 15,6 мільярда доларів 31 березня 2023 року.