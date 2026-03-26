"Ми можемо втрати країну": Гетманцев заявив про проблеми з фінансуванням від партнерів

Народний депутат України, а також очільник Комітету Верховной Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зробив нову заяву. Данило Гетманцев вважає, що країна перебуває на межі фінансової катастрофи.

Що саме Гетманцев вважає "катастрофою"?

На його думку, на це впливає низка чинників, про що повідомив нардеп під час виступу у Верховній Раді.

Данило Гетманцев сказав, що торік Україна не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility. Тому Київ не отримав 3,9 мільярда євро.

Данило Гетманцев Очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики При чому 300 мільйонів з них згорають повністю. В першому кварталі через декілька днів цього року. У цьому першому кварталі ми не виконали вже 5 індикаторів із 5.

Він наголосив: якщо Україна не прийме "4 дуже важливі закони", то не отримає 3,3 мільярда доларів від Світового банку.

Гетманцев попередив, що під загрозою також:

кредит від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро; співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо! Україна дійсно може не отримати 8,1 мільярда доларів від МВФ, якщо депутати не ухвалять деякі відповідні закони. Про це писали у Bloomberg. Дедлайн – кінець березня поточного року.

Ми з вами продовжуємо нашу політичну діяльність у стилі УНР 1918 року. Ми можемо так втратити країну, – сказав Гетманцев.

Він додав, що хоче звернутися до Кабміну. Нардеп зазначив, що наразі не час для популізму, пошуку популярних рішень "на кшталт кешбеку" чи фоток в Instagram. На його думку, наразі – час для системної праці.

