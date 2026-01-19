В Україні готують додаткове фінансування на гаряче харчування: Свириденко розповіла деталі

Український уряд готує рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету. Завдяки цьому прагнуть забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення.

На що готують гроші в уряді через ситуацію в енергетиці?

Зокрема це стосується киян, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 – у резерві та можуть бути задіяні за потреби. Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці.

Свириденко розповіла, що попри надзвичайну ситуацію в енергетиці, люди повинні мати підтримку, зокрема у соціальній сфері.

Наприклад, МОЗ та ОВА забезпечують безперебійну та автономну роботу лікарень, всі вони мають альтернативні джерела живлення, зокрема генератори. А держава додатково надає резерви генераторів та пального там, де це потрібно найбільше. Також на контролі перебуває забезпечення ліками. Лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено.

До того ж через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. Водночас МОН має забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження зарплати педагогам на період "канікул". Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи. В Києві вже відкрито 284 такі класи.

Мінсоцполітики та ОВА повинні перевірити, хто з маломобільних людей та одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги. Особливий фокус — Київ.

Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання,

– зазначила Юлія Свириденко.

Зауважте! Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчуванням.

Що відомо про ситуацію у Києві?

У Києві та Київській області ситуація залишається складною. Про це повідомили у Міненерго.

Додаткове навантаження на українську енергосистему створюють морози.

Наразі над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, 12 яких залучені з інших регіонів.

Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження,

– зазначили у відомстві.

Важливо! Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до них відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що ще слід знати про гарячу їжу та мобільні кухні?