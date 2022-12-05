Скільки Україна залучила зовнішнього фінансування: у Мінфіні оприлюднили цифри
Джерело:Міністерство фінансів України
Україна від початку повномасштабної війни залучила до державного бюджету 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова. Крім того, вона додала, що дефіцит державного бюджету у 2022 році становить 5 мільярдів доларів щомісяця.
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Дефіцит державного бюджету у 2022 році складає 5 мільярдів доларів США щомісяця. В наступному році дефіцит прогнозується меншим ніж цьогорічний – в розмірі 3 – 3,5 мільярда доларів США на місяць,
– додала заступниця міністра.
Іноземні залучення в бюджет
Ольга Зикова також зауважила, що Україна вже залучила до держбюджету 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від початку повномасштабної війни. В свою чергу, політика взаємодії України з міжнародними партнерами ґрунтується на принципах прозорості та підзвітності.
Зокрема, Єврокомісія створила механізм передбачуваного та стабільного надходження макрофінансової допомоги на наступний рік – це дозволяє прогнозувати витрати та дає змогу зосередитись на інших питаннях, наприклад, швидкого відновлення України.
Так, макрофінансова допомога Європейського Союзу – це пільгові довгострокові позики, що надаються на дуже вигідних умовах, а процентні ставки здебільшого покриваються державами-членами,
– каже Зикова.
Держзапозичення України
Нагадаємо, що від 24 лютого США надали Україні 8,5 мільярдів доларів грантових коштів з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку.
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Фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за січень-листопад 2022 року досягли 1097,6 мільярда гривень або 77% від запланованих на цей період, зокрема в листопаді вони дорівнювали 165,2 мільярда гривень.